В России предложили разрешить подросткам заниматься бизнесом

Законопроект в ближайшее время планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что проект закона, подготовленный Правительством РФ, устанавливает минимальный возраст для самозанятых граждан в 16 лет. Однако, по мнению депутата, возраст нужно определить с 14 лет.

«Трудовой кодекс сегодня предоставляет право уже с 14 лет трудоустраиваться, но чтобы это было не в ущерб учебе и не в ущерб здоровью», — отметил Нилов.

Ранее Минюст России предложил признать самозанятыми граждан, которые самостоятельно на свой риск и за плату систематически оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц, в том числе в свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору время, сообщает РИА «Новости».

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