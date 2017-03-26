В России предложили разрешить родителям отказываться от пробы Манту

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с предложением разрешить родителям отказываться от пробы Манту.

«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы. Мы обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор. На самом деле законом предусмотрен выбор родителей», — сказала Кузнецова.

По ее мнению, родители имеют право выбирать, каким образом диагностировать заболевание туберкулезом, «исходя из собственных познаний, убеждений».

Кузнецова рассказала, что рассматриваются различные варианты замены пробы, например Т-спот.

«Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны», — цитирует Кузнецову ТАСС.

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