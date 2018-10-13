В России предложили сделать День учителя официальным выходным

13 октября в 12:08

Законопроект внес член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Инициатива сделать 5 октября, когда отмечается День учителя, праздничным выходным днем поступила на рассмотрение экспертного совета «Единой России» 12 октября. После этого его представят в нижней палате парламента.

«Мы все помним нашу первую учительницу, своих педагогов. Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность», — отметил Вострецов.

По мнению депутата, его законопроект предоставит преподавателям социальную поддержку и поднимет их престиж в российском обществе. При этом Вострецов предложил, чтобы День учителя считали своим праздником не только педагоги школ, но и преподаватели дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 октября с профессиональным праздником учителей поздравили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Лучшие работники образования получили награды из рук главы региона, 41 педагогу присвоено звание «Заслуженный учитель Кубани».

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