В России предложили сократить срок принятия решения о выдаче сертификата на маткапитал

Госдума 11 сентября приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Согласно ему, предлагается сократить до 15 суток сроки принятия решения по выдаче материнского капитала и до пяти дней — для решений по дополнительным мерам государственной поддержки. По мнению властей, эти изменения позволят повысить качество предоставления государственной услуги.

Сокращение сроков станет возможно за счет изменения механизма взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения информация.

Форма государственной поддержки в виде материнского капитала была введена в России в 2007 году. Эта поддержка оказывается при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка. В 2018 году размер материнского капитала составляет 453 тыс. 26 рублей, сообщает телеканал «360».

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