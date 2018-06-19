В России предложили создать День отца

С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что в России на протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября празднуется праздник День матери. При этом отцам тоже нужен праздник.

«У женщин праздники есть, у мужчин только 23 февраля, но он тоже не для всех мужчин, это праздник защитника Отечества. А защитник семьи, воспитатель детей — это не менее важно», — говорится в документе.

Отмечается, что с 2019 года День отца следует отмечать в последнюю субботу октября, сообщает «Интерфакс».

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