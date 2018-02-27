В России предложили создать единую систему охраны в школах

Система будет предполагать полное техническое оснащение учебных заведений и регулярные проверки.

«Школа должна быть защищена. Мне кажется, что в этой связи должны быть стандарты защищенности — что должно быть минимальным, что должно быть обязательным в этом минимуме, что должно быть максимальным. Это должна быть единая система охраны школы. Это не обсуждается. Это надо сделать», — сказала министр образования РФ Ольга Васильева.

Она уточнила, что речь идет о техническом оснащении школ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России могут появиться частные предприятия, которые будут специализироваться на охране школ.

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