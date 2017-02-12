В России предложили создать гимн Союза городов воинской славы

В России в феврале стартовал конкурс на лучший гимн для Союза городов воинской славы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Он проходит в два этапа: отборочный и заключительный. В последнем победителя выберут с учетом народного онлайн-голосования.

Результаты конкурса будут объявлены в июне в ходе проведения Общего собрания членов Союза городов воинской славы в Архангельске, сообщает пресс-служба организации.

Подробнее с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

На Кубани городами воинской славы являются Анапа и Туапсе.

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