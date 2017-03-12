В России предложили создать карты туристов в городах проведения ЧМ-2018

В России в марте предложили создать карты туристов в городах, в которых пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Он пояснил, что такие карты позволят посещать несколько туристических объектов. Гости смогут получать скидки на посещение объектов культурного и природного наследия.

«Мы просим в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, реализовать этот проект», — сказал Сафонов.

Он добавил, что в городах, где пройдут Кубок конфедерации 2017 года и ЧМ-2018, нужно создавать высококачественные инновационные туристские продукты мирового уровня, сообщает ТАСС.

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