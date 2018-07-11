В России предложили ставить машину на учет без посещения ГИБДД

В случае принятия законопроекта постановкой машин на учет будут заниматься аккредитованные автосалоны, входящие в специальный реестр.
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который разрабатывают с 2011 года. Он позволит регистрировать новые автомобили у дилеров без похода в ГИБДД. Регистрация машины в автосалоне будет платной. Предельный тариф установит ФАС.
Также в документе будет указано, что владелец автомобиля не может быть младше 16 лет. Сейчас некоторые автовладельцы регистрируют автомобили на несовершеннолетних подростков, которых нельзя привлечь к административной ответственности при фиксации нарушений камерами.
Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 17 июля, пишет «Коммерсантъ».
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