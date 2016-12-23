В России предложили страховать международные турниры на случай отмены

Вице-премьер Виталий Мутко 23 декабря заявил, что международные соревнования, проводимые на территории России, необходимо страховать.

Он призвал учесть опыт отмены проведения в России крупных международных турниров.

«Отмена соревнований на территории нашей страны — это очень плохо. Это надуманно и ни чем не обоснованно», — сказал вице-премьер.

По словам Мутко, при подписании договоров федерациям нужно предусматривать вопрос страхования, а также меры финансовой ответственности за отмену, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Международной федерации по бобслею и скелетону (IBSF) 13 декабря сообщили, что изменят место проведения чемпионата мира, который должен был пройти в феврале в Сочи. Она приняла решение провести турнир в немецком Кенигзее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение политизированным и необоснованным. Федерация бобслея РФ исключила бойкот ЧМ-2017 из-за переноса его из Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что перенос бобслейного чемпионата — для Сочи лишь повод принять больше зимних туристов.

Ранее о своем решении не участвовать в чемпионате мира в Сочи заявила сборная Латвии. Бойкот также объявили сборные США и Южной Кореи.

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