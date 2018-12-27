Инициативу выдвинуло министерство финансов России.

Сейчас в России установлены минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. В Минфине посчитали, что это начинание надо распространить и на вино и винные напитки. В ведомстве начали прорабатывать этот вопрос.

Инициативу поддержали в Союзе виноделов и виноградарей. По словам главы союза Леонида Поповича, такие меры позволят отличить настоящее вино от подделки. В качестве минимально предельной цены за бутылку вина Попович предложил 180 рублей.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли проект Минфина не поддержали. Там отметили, что эти меры приведут к снижению качества вина и низкой конкурентоспособности российских производителей.

Минфин продолжает обсуждать идею с бизнес-сообществом. Так как предложения по минимальной цене сильно различаются у разных производителей, ведомство рекомендовало провести дополнительный анализ затрат на производство и логистику, сообщает телеканал «360».

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