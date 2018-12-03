В России предложили увеличить цену на коньяк

С просьбой повысить минимальную розничную цену на этот вид алкоголя выступил Союз производителей коньяка.

Производители коньяка обратились к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой одобрить увеличение цен на выпускаемую ими продукцию на 30%. По их мнению, запланированный Минфином рост стоимости алкоголя менее значительный и от контрафакта не защитит.

Если сейчас 0,5 л коньяка стоит 371 рубль, то в случае увеличения цен за бутылку придется отдать уже 493 рубля. Оптовая стоимость при этом составит 396 рублей при нынешних 323 рублях. Минфин предлагает установить порог в 338 рублей. При этом у производителя коньяк будет стоить 335 рублей: 314 рубля сейчас, 329 — по предложению министерства. По мнению производителей, этого недостаточно.

Свои расчеты производители уже направили в Министерство финансов и в аппарат главы правительства.

По их словам, производимый товар можно отнести к «премиальному статусному алкогольному напитку». Коньяк, говорится в обращении, приобретают по особым праздничным случаям, поэтому он не может быть дешевым, сообщает телеканал «360».

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