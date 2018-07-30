В России предложили ужесточить наказание виновным в нарушении правил безопасности

Новый законопроект призван регулировать уровень ответственности производителей лекарств, продуктов питания, услуг.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный призвал ужесточить наказание виновным в нарушении требований безопасности на производстве или при выполнении работ, когда это повлекло гибель двух и более людей.

Депутат предложил установить нижний предел наказания за гибель людей, так как без него многие виновные получают условные сроки. Сейчас нижний предел наказания за подобные нарушения в законодательстве России не предусмотрен, есть только высший — до десяти лет тюрьмы.

По инициативе депутата в УК могут установить рамки наказания от двух до десяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «360».

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