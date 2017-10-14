В России предложили в три раза повысить пошлину на ввоз виноматериалов

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что необходимо закладывать отечественные виноградные питомники.

Об этом он рассказал на Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо. По мнению министра, производителей необходимо постепенно отучать от дешевых импортных виноматериалов.

«Вы должны идти в сторону питомников, закладки собственного винограда», — сказал Ткачев, обращаясь к российским виноделам.

Он добавил, что сейчас вопрос повышения пошлины на ввоз виноматериалов прорабатывают вместе с Минфином.

Импортная пошлина на виноматериалы составляет 12,5%, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе в апреле открыли крупнейший в России виноградный питомник.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в 2015 году заявил, что Россия должна поддерживать строительство винных производств. Он подчеркнул, что завоз импортного виноматериала и розлив его под российскими брендами недопустимы. Замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко в феврале сообщил, что ведомство готовит меры по ограничению импорта виноматериалов.

Материал о развитии виноделия на Кубани смотрите здесь.

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