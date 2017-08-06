В России предложили вернуть массовую сдачу стеклотары

С такой инициативой в Правительство РФ обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Он предлагает возобновить массовую сдачу стеклотары в стране и направил письмо с главе правительства. Согласно инициативе, на бутылках или банках отечественного происхождения должна наноситься стоимость тары, которую гражданин сможет получить при возврате пустых бутылок с помощью фандоматов.

Предполагается также обязать владельцев крупных торговых центров и супермаркетов устанавливать на своей территории автоматы по приему тары, которые бы стали основой инфраструктуры вторичного использования стеклотары в России.

По мнению автора инициативы, такая мера поможет сохранить экологию, так как ежегодно в РФ в отходы уходит более 1,2 млн стеклотары, и послужит стимулом для создания дополнительных рабочих мест по всей стране, сообщает РИА «Новости».

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