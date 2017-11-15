В России предложили вернуть в аэропортах помещения для курения

Законопроект об этом внесли в Госдуму.

С инициативой выступил депутат Сергей Боярский. В пояснительной записке говорится, что предлагаемая мера по созданию специальных мест для курения сейчас представляется более эффективной в отношении защиты некурящих посетителей и работников аэропорта, чем существующий запрет.

Боярский ссылается на проведенный в 2015 году опрос ВЦИОМ среди пассажиров аэропортов. Исследование проводили в московском Шереметьево и аэропорту Сочи. Около 37% опрошенных сообщили, что лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов. Опрос ВЦИОМ в мае 2016 года показал, что 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах.

По мнению депутата, решение проблемы предотвращения курения на территории аэропорта с помощью ужесточения административных санкций потребует дополнительных ресурсных затрат со стороны государства. Однако это сейчас не представляется целесообразным.

Ожидается, что установка специальных помещений позволит снять проблему неконтролируемого воздействия окружающего табачного дыма на некурящих граждан на территории аэропортов.

Антитабачный закон вступил в силу с 1 июня 2013 года. Согласно ему, запрещено курить на территории школ, вузов, учреждений культуры и спорта, санаториев, больниц, пляжей, стадионов, детских площадок, внутри госучреждений и на автозаправках. Запрещено курение на борту самолетов, в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона. Чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 метров, сообщает ТАСС.

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