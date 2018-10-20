В России предложили внести поправки в правила хранения оружия

Росгвардия предлагает обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.

Проект соответствующего документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно ему, если владельцы оружия берут его с собой в поездки больше чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения.

По мнению ведомства, эта мера позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

В документ ввели положения, позволяющие перевозить оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии. Россияне также смогут передавать оружие сотрудникам транспортной безопасности для перевозки самолетом, сообщает РИА «Новости».

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