В России предложили возвращать налог за отдых на отечественных курортах

В Совете Федерации в апреле предложили делать налоговый вычет до 120 тыс. рублей гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России.

Сенатор Игорь Фомин рассказал, что в перечень трат, по которым граждане могут рассчитывать на налоговый вычет, планирует включить санаторно-курортный отдых в России.

Сейчас вычет производят только за расходы на лечение, он составляет не более 30% от стоимости путевки. Для этого гражданин должен подать заявление в налоговую инспекцию. Затем ему возмещают эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога.

По мнению сенаторов, если ввести налоговый вычет на стоимость внутрироссийского отдыха, то можно будет увеличить объем туристического рынка.

«Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, является увеличение платежеспособного спроса», — пояснил Фомин.

Совет Федерации готовит инициативу, согласно которой организации смогут уменьшать налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудникам турпутевок.

«Сейчас работодатели приобретают не менее 120 тыс. путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок», — уточнил сенатор.

Он добавил, что законопроект согласовали с правительством и собираются внести в ближайшие недели в Госдуму, пишут «Известия».

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