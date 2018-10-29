В России предложили ввести динамичное ценообразование на общественном транспорте

Стоимость поездки будет варьироваться в зависимости от пассажиропотока и времени суток.

В Минтрансе уточнили, что речь идет о предоставлении скидок в менее пиковые часы, а не о повышении стоимости тарифов в час пик. Итоговое решение по тарифам останется за региональными властями.

«Согласно проекту стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта РФ до 2030 года, регионам предлагается рассмотреть возможность широкого внедрения механизмов управления транспортным спросом при приоритете транспорта общего пользования. В числе возможных мер — введение динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков», — говорится в сообщении Минтранса.

Предложение министерства направят в правительство РФ. Если инициативу одобрят, региональные и муниципальные власти займутся ее реализацией в 2019-2025 годы, сообщает ТАСС.

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