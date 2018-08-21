В России предложили ввести дополнительный отпуск для людей предпенсионного возраста

Авторы инициативы также заявили, что для этой категории граждан следует предусмотреть и обязательную ежегодную диспансеризацию.

С такой инициативой выступил заместитель секретаря костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Богданов. Также он предложил восстановить в стране прежний механизм предоставления трудящимся путевок в санатории.

«Мы все знаем, что творилось в 90-е годы, на сегодняшний день у нас полностью отсутствует санаторно-курортное лечение. Механизм был утерян, разрушен через приватизацию. На сегодняшний день базы, технической возможности для необходимого механизма восстановления трудовой активности граждан нет, поэтому наше внимание должно быть сосредоточенно на этом», — добавил он.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению думы Ставропольского края, замруководителя фракции «Единая Россия» Валентина Муравьева напомнила, что в Ессентуках расположен финансируемый из регионального бюджета санаторий «Кавказ», который в год посещает примерно 1,2 тыс. человек, люди пожилого возраста и инвалиды.

«Это капля в море. Нам надо совершенно четко разработать государственную программу по санаторно-курортному обеспечению этих людей», — отметила она.

Председатель регионального координационного совета сторонников партии в Республике Татарстан, глава комитета по социальной политике Госсовета республики Светлана Захарова в свою очередь призвала к модернизации системы амбулаторно-поликлинической помощи, сообщает ТАСС.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации с 1 января 2019 года, чтобы парламентарии получали пенсию по общим правилам.

«Считаю, что будет правильным, если депутаты Государственной думы и сенаторы, представляющие нашу партию в Совете Федерации, внесут изменения в закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, устранят сложившееся неравенство и отменят себе все пенсионные преференцииМ, — сказал Турчак на совместном заседании генерального совета «Единой России» и совета руководителей фракций партии.

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