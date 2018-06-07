В России предложили ввести дополнительный выходной

С таким предложением выступил председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Россияне смогут получить еще один оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу — не хочу», «пойду — не пойду»», — сказал Рязанский.

Соответствующий законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. Работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года, сообщает РИА «Новости».

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