В России предложили ввести дополнительный выходной

С таким предложением выступил председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Россияне смогут получить еще один оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации.
«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу — не хочу», «пойду — не пойду»», — сказал Рязанский.
Соответствующий законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. Работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года, сообщает РИА «Новости».
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