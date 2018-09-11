В России предложили ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов

Подготовленный Минфином РФ законопроект предусматривает введение «механизма самоограничения» для тех, кто не способен контролировать свою страсть к азартным играм.

Игрок сможет сам ходатайствовать у букмекеров о запрете на его участие в азартных играх или об ограничении максимальной суммы сделанных им ставок. Проект закона предусматривает также введение запрета на прием ставок у тех, кто достиг установленного предельного размера проигрыша. Размер проигрыша предлагается в сумме, равной одному минимальному размеру оплаты труда.

Любой азартный россиянин будет иметь возможность установить для себя лимит, при достижении которого продолжать прием ставок запрещается. Согласно документу, пересмотр лимита допускается не ранее, чем через год. На тот же срок прием ставок от того или иного человека может быть полностью запрещен, если игрок ходатайствовал о внесении его в реестр лиц, страдающих игроманией, вести который должна будет саморегулируемая организация организаторов азартных игр.

Сейчас разработанный Минфином проект поправок в закон о государственном регулировании азартных игр направлен на согласование с другими ведомствами, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник