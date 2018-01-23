В России предложили ввести меру пресечения в виде запрета на определенные действия

Об этом на встрече с депутатами Госдумы рассказал директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко.

Он напомнил, что на рассмотрении Госдумы сейчас находится более десяти законопроектов, которые касаются изменений в уголовном и уголовно-исполнительном праве. В том числе, законопроект о восьмой мере пресечения.

По его словам, введение новой меры пресечения позволит разгрузить следственные изоляторы. Она предполагает ограничение подозреваемых в преступлениях граждан в совершении определенных действий. Корниенко отметил, что новая мера пресечения — это альтернатива заключению под стражу.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2015 году. Он был принят в первом чтении. Согласно документу, подозреваемым запрещается выходить за пределы жилого помещения в определенное время, находиться в определенных местах, общаться с какими-либо лицами или пользоваться Интернетом.

Сейчас в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусматривается семь мер пресечения. Это заключение под стражу, домашний арест, залог, подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части (для военнослужащих) и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, пишет «Российская газета».

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