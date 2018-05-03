В России предложили ввести налог на доход самозанятых граждан

Минфин предложил с 2019 года ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — сказал заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

По его словам, налог будет распространяться, например, на репетиторов, нянь и домработниц. Ставка налога составит 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% — юридическим. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и собирается опубликовать его в течение месяца. Новый режим может заработать с 2019 года, но пока только в качестве пилотного проекта в некоторых регионах.

«Мы предлагаем разработать мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог», — рассказал замминистра.

С 2017 года для самозанятых граждан в России действуют налоговые каникулы. В начале апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об их продлении до 31 декабря 2019 года, пишет «Коммерсантъ».

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