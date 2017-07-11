В России предложили ввести сбор для выезжающих на зарубежные курорты

11 июля в 10:30

Его сумма может составить до 100 рублей в сутки.

Сбор для российских туристов, отправляющихся по путевкам отдыхать на иностранные курорты, предложил ввести депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову.

«Целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха могло бы стать введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты», — говорится в обращении депутата.

По мнению Петрова, размер сбора должен определяться в зависимости от страны. Однако он не должен превышать 100 рублей за сутки пребывания. Доходы от выездного сбора он предлагает направить на развитие материально-технической базы и инфраструктуры Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа.

Депутат отметил, что для успешного конкурирования с иностранными курортами российским здравницам необходимы серьезные финансовые инвестиции и участие государства. Автор проекта пояснил, что предлагаемая инициатива о введении выездного сбора будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ 6 мая внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Документ предполагает, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Госдума приняла проект закона о курортном сборе в первом чтении, однако рекомендовала его доработать. В Госдуме в июле предложили снизить размер курортного сбора до 50 рублей.

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