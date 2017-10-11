В России предложили ввести страхование для пассажиров такси

В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками такси.

Отмечается, что в настоящий момент такси остается единственным видом транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

«Для усиления защищенности наших граждан необходимо на законодательном уровне ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками легкового такси», — говорится в пояснительной записке.

Помимо этого автор предлагает законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, а также отдельных водителей, чтобы определить, кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность в случае совершения правонарушения, сообщает РИА «Новости».

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