В России предложили ввести уголовное наказание за агрессию животных

В Госдуме 1 марта предложили ввести наказание для владельцев животных в случае, если эти животные повели себя агрессивно по отношению к человеку. Если речь идет о бездомном животном, должен быть наказан чиновник, отвечающий за содержание таких животных.

«Животное представляет собой источник повышенной опасности, и в этой связи есть смысл говорить об ответственности человека, действия или бездействие которого привели к тому, что животное стало фактически орудием совершения преступления», — сказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он предложил предусмотреть уголовное наказание в законопроекте «Об ответственном обращении с животными», работу над которым депутат призвал «актуализировать».

На сегодняшний день в российском законодательстве нет четкого регулирования условий содержания домашних животных, считает Василий Пискарев. Сейчас действуют Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденные еще в 1981 году. Они уже не отвечают требованиям современной жизни. В частности, под регламентацию содержания должны подпадать не только кошки и собаки, но и все известные виды животных, которые могут представлять опасность для окружающих, считают в Госдуме.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал умерщвлять бездомных собак, которых никто не берет из приютов для животных, пишет «Российская газета».

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