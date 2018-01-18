В России предложили ввести в судах должность миротворцев

Судебный примиритель должен помочь сторонам найти компромисс.

Верховный суд РФ предложил в дополнение к медиации (разрешение конфликта с помощью посредника) новый способ решения спора мирным путем — при участии судебного примирителя. Это коснется арбитражных, гражданских дел и тех, которые рассматривают по правилам Кодекса административного судопроизводства. Примирительную процедуру могут провести на любой стадии процесса по предложению сторон или суда.

ВС предлагает финансово мотивировать стороны к мирному урегулированию споров: частично возвращать им госпошлину. За заключение мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции будут возвращать 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства — 50%, кассационного обжалования — 30%.

Судебный примиритель поможет сторонам найти компромисс, например, заключить мировое соглашение. У него будет право на ведение переговоров со сторонами, изучение представленных документов. Он также сможет давать советы о том, как урегулировать спор и сохранить деловые отношения. В роли миротворцев смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование. Список судебных примирителей будет утверждать ВС, а также президиумы областных судов. Правила работы примирителей оформят в специальном регламенте, пишут «Известия».

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