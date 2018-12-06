В России предложили ввести в законодательство понятие ветхих домов

Минстрой России разработал критерии для признания жилья аварийным или ветхим.

Дома, которые не соответствуют критериям аварийности, но имеют высокую степень износа и требуют контроля технического состояния, предлагают относить к категории ветхих многоквартирных домов.

Отмечается, что основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций или здания в целом. Они должны быть повреждены или деформированы. Аварийный дом признается непригодным для проживания.

Минстрой России рассчитывает, что закон, уточняющий критерии ветхого и аварийного жилья, примут весной 2019 года, сообщает ТАСС.

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