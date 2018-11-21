В России предложили выявлять талантливых учеников с помощью блокчейна

Об этом депутат Госдумы Борис Чернышев написал в письме министру просвещения России Ольге Васильевой.

«Система федеральных образовательных стандартов, по мнению большинства родителей и педагогов, нуждается в доработке. Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ», — заявил Чернышов.

Он отметил, что более оптимальным будет вариант замены ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников.

«Оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью», — сказал депутат.

Анализировать полученную информацию поможет блокчейн-технология, позволяющая оценить индивидуальность каждого ребенка, сообщает РИА «Новости».

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