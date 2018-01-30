В России предложили взять под контроль ввозимые из-за границы смартфоны

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в январе предложила концепцию регулирования оборота и ввоза в Россию мобильных устройств.

Продавцы предлагают ввести систему регулирования при помощи международных серийных номеров — IMEI-кодов. Для этого предлагается создать список, который разделят на три сегмента. В белый сегмент попадут устройства, ввоз которых в Россию разрешен. В черный — внесут коды, незаконно попавших в страну смартфонов. Средства связи, которые нуждаются в подтверждении законности приобретения, попадут в серый список.

АКИТ также разработала регламент для уплаты пошлин на гаджеты, которые ввозятся в РФ. Без дополнительной платы можно будет ввозить только одно устройство. За второй смартфон предлагается взимать 20 долларов, а за последующие — по 30 долларов.

Документ, который предполагает создание национального реестра таких кодов мобильных устройств, направлен председателю временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и министру «Открытого правительства».

IMEI-код есть у мобильных телефонов, планшетов, роутеров и охранных сигнализаций, которые имеют сим-карты, пишут «Известия».

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