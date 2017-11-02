В России предложили закрепить должность психолога при каждом учебном заведении

Предполагается, что подобная мера поможет избежать конфликтов и предотвратить участившиеся трагедии в школах и колледжах.

Соответствующее обращение в Госдуму 2 ноября направил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Предполагается, что психолог должен посещать занятия, чтобы выявлять молодых людей с проблемами.

«Это не будет как сейчас: девочка или мальчик, которые поступили в вуз и на полставки работают психологами в школах. Он должен быть высококлассным и высокооплачиваемым специалистом, который вместо просиживания в своем кабинете будет ходить на уроки, внимательно смотреть за тем, как дети ведут себя, и, если нужно, разговаривать не только с учащимися, но и с родителями», — объяснил депутат.

Также Чернышов предлагает увеличить в школах количество уроков физкультуры, чтобы гиперактивные дети выплескивали свою энергию, а также ввести контроль за соцсетями учащихся на предмет жестокости, сообщает RT.

В настоящее время не во всех школах страны работают психологи.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила комитетам верхней палаты по образованию и региональной политике разработать меры по возвращению школьных психологов в общеобразовательные учреждения.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина выступила против появления психологов в каждой школе.

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