В России предложили запретить курение возле подъездов

Соответствующий законопроект несколько членов Совета Федерации внесли на рассмотрение в Госдуму.

Документ предусматривает запрет на курение на улице менее чем в 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов. Сейчас место на выходе из подъездов в перечне запрещенных для курения не значится.

Авторы инициативы отмечают, что проживающие в многоквартирных домах дети, пожилые люди и страдающие астмой вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя к себе домой.

«Принятие и реализация проекта Федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах», — цитирует авторов законопроекта РИА «Новости».

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