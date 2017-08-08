В России предложили запретить ввозить алкоголь из Евросоюза и США

В Госдуме полагают, что ответом на санкции в отношении России должно стать расширение продуктового эмбарго.

С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его мнению, ограничения нужно распространить на ввоз алкогольных напитков. Депутат пояснил, что спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Он отметил, что запрет на ввоз алкоголя из стран Европы и США может ударить по любителям качественного джина и виски.

«Может, это хороший повод отказаться от спиртного, сэкономить семейный бюджет и сохранить здоровье», — добавил Миронов.

Депутат призвал ввести запрет на ввоз в страну импортной косметики и товаров бытовой химии, исключить из валютных резервов РФ казначейские облигации США и отказаться от использования на компьютерах госучреждений и предприятий программного обеспечения Microsoft, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон об антироссийских санкциях. Совет ЕС 28 июня продлил экономические санкции в отношении России на полгода.

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