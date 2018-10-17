В России предложили защищать геном человека как персональные данные

Такой законопроект Роспотребнадзор готовится внести в правительство в ближайшее время.

Об этом заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.

«Документ отлично согласован, поддержан, и здесь каких-то проблем и препон на сегодняшний день нет», — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Геном — это элемент персональных данных каждого из нас, считает она. По словам Поповой, государство обязано защитить персональные данные своих граждан.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в некоторых странах уже узаконили подобные изменения.

«Например, в Германии человек должен подписать договор, если его биологический материал отбирают для тех или иных исследований. Да, мы должны защитить персональные данные наших граждан, и геном — это элемент персональных данных каждого из нас», — цитирует Попову РИА «Новости».

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