В России представили гимн фестиваля молодежи и студентов

Автором слов и музыки стал музыкант, актер, режиссер Алексей Воробьев, который также исполнил композицию.

Аранжировку и ремикс специально для фестивального флешмоба создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии «Грэмми» RedOne.

Композиция исполняется на русском и английском языке и передает идеи фестиваля: идеалы дружбы, мира, международной солидарности и любви, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

«Мы решили, что напишем песню, которая будет объединять людей. Песню о добре и понимании, дающую надежду, главным словом в которой станет самое важное для каждого независимо от национальности — любовь», — рассказал RedOne.

Песню Love Is All That Matters можно послушать здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет с 14 по 22 октября. В Сочи открытие фестиваля молодежи пройдет 15 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

Наша совместная работа с @redone 👏🏻👏🏻👏🏻 Скачивайте в iTunes и Google play 🚨🚨🚨Гимн, который специально был написан для «ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 2017» #loveisallthatmatters #AlexSparrow #RedOne (СCЫЛКА В ПРОФИЛЕ)

Публикация от Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) Окт 10 2017 в 1:25 PDT

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