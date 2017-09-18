В России представили календарь праздничных дней на 2018 год

Министерство труда и социальной защиты подготовило постановление, которое закрепляет порядок переноса дней отдыха в следующем году.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 18 сентября одобрила проект. В Минтруде пояснили, что выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая. Дни отдыха с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря собираются перенести на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Согласно документу, граждане будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.

В ведомстве пояснили, что предлагаемые переносы позволят соблюсти норму о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха, сообщает РИА «Новости».

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