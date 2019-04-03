В России прекратят продажи лекарства для горла «Септолете плюс»

Спрей для горла перестанут ввозить на территорию страны.

Решение приняла словенская фармацевтическая фирма Krka. По сообщению Росздравнадзора, оно не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности лекарственного препарата.

«Септолете плюс» исключат из госреестра и лишат регистрации. Это не коснется других лекарств линейки.

В последний раз «Септолете плюс» ввозили в Россию в декабре 2016 года. По словам экспертов, его замещает на рынке более новый антисептический и обезболивающий спрей «Септолете тотал», в нем отсутствует бензокаин, сообщает Lenta.ru.