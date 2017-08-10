В России презентуют книгу о Владимире Путине

Издание планируют представить в октябре в Госдуме.

Ожидается, что книгу «Путин. Наши ценности» презентует спикер Госдумы Вячеслав Володин. Автором стал советник спикера Алексей Чадаев. Он рассказал, что книга состоит из десяти глав, посвященных идеологии и курсу, которые проводит президент. Тираж составит 10 тыс. экземпляров.

«Книга рассчитана на внешнюю аудиторию, ее цель — рассказать миру о Владимире Путине. Это попытка осмыслить сложившиеся условия, найти их истоки и дать ответ, в какой точке координат мы сейчас находимся», — рассказал Чадаев.

До конца года издание собираются перевести на английский и испанский языки. Книгу раздадут депутатам Госдумы и представят на международных мероприятиях с участием главы нижней палаты.

По словам автора, основная мысль издания о том, что суверенитет базируется не только на обладании передовым вооружением, но и прежде всего в головах граждан. Он добавил, что имея возможность получать информацию из различных источников, россияне продолжают разделять курс главы государства, пишут «Известия».

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