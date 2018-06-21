В России приняли закон о льготах по НДФЛ при сдаче макулатуры

Госдума 21 июня на заседании приняла в третьем окончательном чтении закон о предоставлении физическим лицам льготы по уплате НДФЛ в случае получения дохода от сдачи макулатуры.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что средняя цена за 1 кг макулатуры составляет 4 рубля. В расчете на одного человека в РФ образуется около 14 кг макулатуры в год. Повторно используется только 1%.

При этом в странах с развитой системой повторного использования макулатуры этот показатель достигает 70%.

По мнению авторов инициативы, законопроект позволит уменьшить количество твердых бытовых отходов, сократить бюджетные расходы на их захоронение, преодолеть дефицит на макулатурном рынке и обеспечить необходимым объемом сырья растущую потребность промышленных предприятий, усилит инвестиционную привлекательность отрасли переработки макулатуры. Предполагается, что это повысит собираемость налогов в российский бюджет за счет увеличения объемов реализуемой продукции, полученной в результате повторной переработки макулатуры, а также увеличится количество добросовестных и законопослушных компаний, сообщает «Интерфакс».

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