В России приостановил действие закона о базовой стоимости соцнабора

Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, действие закона о базовой стоимости необходимого социального набора, направленного на обеспечение сбалансированности федерального бюджета, приостановлено до 1 января 2021 года.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 января 2018 года. Ранее поправки действовали до 2020 года.

Согласно ранее действующему закону, стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого соцнабора и базовой стоимости такого набора. Показатель применяют при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств РФ.

Законом обеспечиваются правовые основы для отсрочки выполнения обязательств государства по восстановлению сбережений граждан РФ, помещенных на вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года, сообщает РИА «Новости».

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