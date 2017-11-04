В России приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год

В компании «Российские железные дороги» (РЖД) пояснили, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.

Продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования временно прекратили с 3 ноября. В компании отмечают, что в продаже останутся все остальные категории билетов. Приостановка продаж не коснется скоростных поездов и «Сапсанов».

В РЖД добавили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. Если они будут отличаться от тех, которые действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат вернуть билеты. Механизм компенсации и возврата определят позже, сообщает РИА «Новости».

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