В России приставы за год взыскали 9,8 млрд рублей долгов по зарплате

В России судебные приставы с начала года взыскали долги по зарплате более чем на 9,8 млрд рублей.

Этот показатель на 2 млрд рублей больше прошлогоднего.

В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что работа по этой категории исполнительных производств остается одним из приоритетных направлений деятельности службы.

По данным ФССП, за 11 месяцев на 16,7 тыс. увеличилось количество оконченных исполнительных производств по сравнению с таким же периодом прошлого года. С начала года исполнено 330,4 тыс. производств этой категории.

В ФССП отметили, что во время новогодних праздников в России невыездными будут около 1 млн должников, сообщает ТАСС.

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