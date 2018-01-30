В России призыв на службу в ВДВ сократился в два раза

В Минобороны РФ сообщили, что это вызвано ростом числа контрактников во время прошлогоднего осеннего призыва.

В ВДВ уже есть соединения, в которые в ходе призывных кампаний пришло около 100 призывников.

В Минобороны сообщили, что к концу января этого года очередная призывная кампания завершилась принятием присяги почти для 5 тыс. военнослужащих в десантных частях.

В ведомстве полагают, что ВДВ становятся все более профессиональным родом войск: рост числа контрактников с каждым годом уменьшает удельный вес военнослужащих по призыву, сообщает «Интерфакс».

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