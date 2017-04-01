В России призывные комиссии впервые возглавят главы муниципалитетов

В России с 1 апреля главы муниципалитетов и их заместители впервые возглавят призывные комиссии.

Об этом сообщил первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Призывные комиссии будут возглавлять только главы муниципальных образований и их заместители», — сказал он.

По словам Бурдинского, ранее призывные комиссии возглавляли представители администраций регионов.

Весенний призыв на военную службу начался в России 1 апреля. Всего в Вооруженные силы будут направлены 142 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в весенний призыв отправятся служить 5 тыс. кубанцев.

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