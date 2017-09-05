В России продажи электромобилей выросли на 18%

По данным агентства «Автостат», в январе-июле продали 39 новых электрокаров.

Этот показатель на 18% больше, чем в 2016 году (33 штуки).

Больше всего в России покупали электромобили Tesla (27 штук). Продажи оставшихся 12 электрокаров распределились следующим образом: Nissan Leaf — восемь штук, Renault Twizy — три штуки, Mitsubishi i-MiEV — одна штука.

Более 60% новых электромобилей встали на учет в Москве и Подмосковье — 25 машин. Еще шесть электрокаров приобрели жители Дальнего Востока. Две машины купили в Краснодарском крае, по одной — в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях, сообщается на сайте «Автостата».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 25 июля заработала первая парковка с зарядкой для электрокаров.

Фоторепортаж с открытия первой зарядной станции для электромобилей смотрите здесь.

О том, сколько стоит содержание электрокара, читайте здесь.

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