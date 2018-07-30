В России продлили программу льготного автокредитования до 2020 года

Соответствующее постановление опубликовали 30 июля.
Документ продлевает программу льготного кредитования при покупке автомобилей на 2018-2020 годы. Общий объем финансирования программы — 15 млрд рублей.
По этой программе, действующей с 2015 года, кредитные организации предоставляют скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.
Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 тыс. 100 автомобилей, сообщается на сайте Правительства РФ.
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