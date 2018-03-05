В России продлили прокат фильма «Довлатов»

05 марта в 21:55

Изначально планировалось, что картину будут показывать в кинотеатрах только четыре дня — с 1 по 4 марта.

Прокат фильма режиссера Алексея Германа-младшего о писателе Сергее Довлатове продлят в России до 11 марта. Об этом сообщил продюсер фильма Андрей Савельев.

Он уточнил, что сделано это связано с поступающими обращениями зрителей к создателям фильма.

«Зрители в очень большом количестве, особенно по регионам, но и в центральным городах тоже, писали о том, что не успевали посмотреть фильм из-за нехватки билетов и просили продлить прокат, чтобы успеть его посмотреть», — рассказал продюсер.

«Довлатов» снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», американская компания Netflix приобрела права на показ фильма «Довлатов». Картину российского режиссера Алексея Германа-младшего будет доступна подписчикам сервиса потокового видео в странах Северной Америки, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии.

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