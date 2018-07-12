В России продуктовое эмбарго продлили на 2019 год

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали 12 июля.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года № 320, от 29 июня 2016 года № 305 и от 30 июня 2017 года № 293», — говорится в тексте документа.

Указ действует в отношении стран, принявших антироссийские санкции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евросоюз согласовал политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

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