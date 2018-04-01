В России проиндексировали социальные пенсии

С 1 апреля вступило в силу постановление правительства, согласно которому социальные пенсии увеличатся на 2,9%.
Повышение затронет 3,9 млн человек.
Согласно документу, средний размер пенсии будет увеличен на 255 рублей и составит 9 тыс. 62 рубля.
В Министерстве труда и социальной защиты страны сообщили, что на реализацию этой меры из федерального бюджета выделят около 9,7 млрд рублей.
Помимо этого, будут увеличены выплаты детям-инвалидам и детям, которые лишились одного или обоих родителей. Увеличение коснется и граждан, которым не хватило стажа для «трудовой пенсии».
Кроме того, документ подразумевает индексацию пенсий ветеранов Великой Отечественной войны, военных, проходивших службу по призыву, и других категорий льготников, пишут «Известия».
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